مدرب حراس إيطالي ينضم لجهاز منتخب الجزائر قبل أمم أفريقيا

أعلن منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيين عنصر جديد في الجهاز الفني بقيادة مدربه السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مباراتين وديتين ضد زيمبابوي والمملكة العربية السعودية يومي 13 و18 نوفمبر الجاري.

وضمن منتخب الجزائر التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 كما أنه يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

 

جيدو ناني مدربا لحراس مرمى منتخب الجزائر 

وقال المنتخب الجزائري في بيان رسمي إن الإيطالي جيدو ناني أصبح مدربا لحراس محاربي الصحراء لينضم للجهاز الفني.

ويبلغ جيدو ناني 57 عامًا وهو حاصل على رخصة التدريب الأوروبية B، وكان حارسًا سابقًا لعدة أندية إيطالية أبرزها كالياري.

وعمل ناني مدربا لحراس مرمى فريق الشباب بنادي لاتسيو الإيطالي قبل أن يشغل منصب مدرب حراس مرمى فريق روما خلال الفترة بين 2010 إلى 2016، وعمل مع عدة مدربين أبرزهم لويس إنريكي وكلاديو رانييري ولوتشيانو سباليتي ورودي جارسيا.

وتولى ناني منصب مدرب حراس المرمى بنادي النصر موسم 2022/2023 تحت قيادة رودي جارسيا بينما كانت آخر تجاربه مع نادي باليرمو الإيطالي. 

الجريدة الرسمية