فوز "قومبانية أبوقير" الإعدادية بالبحيرة بأفضل مدرسة ضمن مبادرة "مدارسنا أفضل" (صور)

فازت مدرسة قومبانية أبو قير الإعدادية بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية بمحافظة البحيرة كأفضل مدرسة تفعيلا لمعايير مبادرة "مدارسنا افضل بطلابنا ومعلمينا " والتى تم إطلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد، وتضم المدرسة ٢٥ فصلا دراسيا بقوة ١٠٩٢ طالبا وطالبة.

مدرسة قومبانية أبو قير الإعدادية بالبحيرة، فيتو

كان ذلك من خلال تفعيل المدرسة الخضراء وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمي ونظافة المدرسة وتحقيق الفاعلية التعليمية داخل الفصول وانتظام الطلاب والمعلمين ومشاركتهم الفعالة فى المبادرة وتعزيز الانتماء للمدرسة والوعي المجتمعي بمفهوم النظافة كسلوك حضاري، وترسيخ ذلك المفهوم في نفوسهم للمحافظة علي نظافة مدرستهم.

بالإضافة إلى جهود المدرسة الملموسة فى تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيع الطلاب على ممارسة هواياتهم وتنميتها والتزام إدارة المدرسة بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بكثافة الفصول وكذا جهود إدارة المدرسة فى تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى، ومشاركتها فى كافة المسابقات والفعاليات التى تقام على مستوى الجمهورية وتحقيق نتائج مشرفة.

هذا وقد أشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بوعى طلاب المدرسة والمعلمين والعاملين بها وحرصهم على نظافة الفصول الدراسية وأفنية المدرسة وأسوارها ودورات المياه بها وإتمام تجهيزاتها واستعداداتها للعام الدراسي وقيام المدرسة بتفعيل كافة المبادرات وإستخدام الوسائل التعليمية فى الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والإذاعة المدرسية، وتحقيق الفاعلية التعليمية داخل الفصول وانتظام حضور الطلاب والمعلمين.

كما قرر وكيل الوزارة منح المدرسة وإدارتها شهادة تقدير مثمنًا دور المعلمين والعاملين والطلاب بها وجهودهم الملموسة فى ظهور المدرسة بشكل حضارى مميز يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة وصحية وآمنة مؤكدًا استمرار المبادرة طوال أيام العام الدراسي لغرس المفاهيم والقيم الإيجابية، وإيجاد حالة من التنافس بين المدارس والمعلمين والطلاب.

يأتي ذلك فى إطار فعاليات مبادرة تعليم البحيرة "مدارسنا افضل بطلابنا ومعلمينا " والتى تم إطلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد وتحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

