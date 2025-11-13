محافظ البحيرة تتفقد عددا من المشروعات الخدمية بقرية زاوية صقر (صور)

18 حجم الخط

قامت اليوم الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بجولة تفقدية موسعة بقرية زاوية صقر التابعة لمركز ومدينة أبو المطامير، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات المنفذة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستهلت المحافظ جولتها بتفقد نقطة إطفاء زاوية صقر، حيث اطمأنت على جاهزية سيارات الإطفاء وكفاءتها التشغيلية واستعدادها للتعامل مع أي طارئ.

كما تفقدت المجمع الزراعي بالقرية، واطلعت على مخزون الأسمدة الزراعية للتأكد من صرفها بانتظام للمزارعين المستحقين، ومتابعة منظومة توزيعها وفق القواعد المنظمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ودعم العملية الزراعية.

وخلال جولتها بالقرية تابعت المحافظ من مركز الشباب التدريبات في لعبة الكاراتيه والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة بالمركز، مؤكدةً على أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التي تسهم في بناء الشخصية وغرس روح الانتماء والمثابرة.

كما تفقدت كشك "كتابك" الثقافي، أحد المشروعات المتميزة في مجال التنمية الثقافية والمجتمعية، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لدى الأطفال والشباب، وتحفيزهم على القراءة والتعلم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الإنسان وتنمية وعيه.

وخلال جولتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن ما تشهده قرية زاوية صقر وغيرها من قرى المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية يجسد رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة تُعد واحدة من أكبر وأهم المبادرات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة في الريف المصري ، من خلال تطوير شامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة.

وواصلت محافظ البحيرة جولتها، حيث تابعت أنشطة وحدة التدريب المتنقلة "مهنتك مستقبلك"، والتي تُدرب عددًا من السيدات والفتيات على حرفة الخياطة، في إطار جهود تمكين المرأة إقتصاديًا وتوفير فرص عمل منتجة تتيح لهن مصدر دخل مستدام.

كما تفقدت المحافظ المركز التكنولوجي ومكتب البريد بالقرية، حيث تابعت تشغيل خدمة النداء الآلي داخل المركز، وتأكدت من كفاءتها في تنظيم إستقبال المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، بما يحقق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.

