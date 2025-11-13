منخفض جوي يضرب لبنان اليوم الخميس والذروة غدًا

18 حجم الخط

يتأثر لبنان، اليوم الخميس، بأول منخفض جوى هذا الموسم والذى يمر بالحوض الشرقي للمتوسط ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

تساقط أمطار متفرقة

يبدأ اليوم تساقط أمطار متفرقة على أن تشتد الأمطار تدريجيًا خلال ساعات الليل، وفق صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية.

وتبقى غدًا الجمعة الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية، ثم تتصاعد قوتها تدريجيًا وتصبح طوفانية على الساحل وفوق الجبال الغربية غزيرة في باقي المناطق مصحوبة بعواصف رعدية قوية وصواعق مساء الجمعة، أما الثلوج فتلامس قمم الجبال العالية على 2200 متر.

تفاصيل حالة الطقس الخميس والجمعة فى لبنان

وتكون ذروة الحالة الجوية ابتداءً من مساء الجمعة وحتى صباح السبت، تخف حدة الأمطار صباح السبت، لكنها تعود لتشتد ظهرًا وتستمر حتى صباح الأحد.

وتكون الأجواء فى لبنان غائمة بسبب السحب الكثيفة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الشمالية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول خلال الليل.

حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة

أما طقس الجمعة فيكون الانخفاض أكبر فى درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما يتوقع تساقط حبات البرد واحتمال تشكل السيول على بعض الطرق بخاصة في المناطق الشمالية، ويتوقع تساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر ليلا.

