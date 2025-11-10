الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إعلام لبناني: مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة الحميري جنوبي لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة الحميري في قضاء صور جنوبي لبنان.

 

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار 

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لوقف انتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بوقف إطلاق النار في لبنان.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة: ندعو كل الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على وقف النار.

وفي السياق ذاته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: “كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض تمعن إسرائيل في عدوانها وخرقها للقرار 1701”.

 

خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان 

وأضاف عون: ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن تل أبيب  لم تدخر جهدا منذ عام لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية.

