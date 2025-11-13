إعلام عبري: إسرائيل وإيران تستعدان لحرب جديدة لكن ليست قريبة

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن تقييم أمني، بأن إسرائيل وإيران تستعدان لحرب جديدة لكن ليست قريةت.

إيران تبني ملاجئ سرية في طهران تحسبا لحرب محتملة مع إسرائيل

في سياق متصل، كشف مسؤول بارز عن اتخاذ السلطات في إيران خطوات فعلية، تحسبًا لنشوب حرب محتملة مع إسرائيل، منها بناء عدد من الملاجئ الخاصة في أماكن سرية في العاصمة طهران.

وأعلن مهدي جمران رئيس مجلس بلدية طهران عن بناء ملاجئ جديدة في "أماكن خاصة" بالعاصمة، مخصصة لاستخدام الإيرانيين في حالات الهجوم العسكري، معتبرًا أن ذكر مواقعها "ليس ضروريًا".

تزامن ذلك مع تصريح فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قالت فيه: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة"، مشددة على أن "إيران بطبيعتها لا ترحب أبدًا بالحروب، لكنها مستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات والسيناريوهات".

بناء الملاجئ الجديدة جرى في أماكن محددة

وقال جمران، خلال جلسة لمجلس بلدية طهران، إنه "بناء الملاجئ الجديدة جرى في أماكن محددة، لا يجوز الإفصاح عنها، وأن السلطات جهزت محطات المترو لتكون صالحة للاستخدام كملاجئ أثناء الحرب".

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع أن "البلدية تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الملاجئ القائمة وإعادة تأهيلها وتجهيز مساحات جديدة كملاجئ دائمة أو مؤقتة، كما تم تصميم بعض محطات المترو منذ البداية لتكون بمثابة ملاجئ".

وتابع في تصريحه الذي أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية: "نحرص على تقديم المعلومات المتعلقة بالملاجئ بحذر لتجنب إثارة أي قلق غير ضروري في المجتمع"، على حد تعبيره.

