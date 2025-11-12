إيران: مستعدون للتفاوض بما يضمن مصالحنا الوطنية إذا أبدت واشنطن نهجا مناسبا

18 حجم الخط

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء: نحن مستعدون للتفاوض بما يضمن مصالحنا الوطنية إذا أبدت واشنطن نهجا مناسبا.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مستعدون لجميع السيناريوهات، ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة.

وقبل وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية في ثوانٍ معدودة، في إشارة إلى العمليات العسكرية والاستخباراتية التي نُفّذت خلال فترة رئاسته.

ترامب: نتعامل بحزم مع التهديدات الإيرانية

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن الإدارة الأمريكية آنذاك كانت تتعامل بحزم مع التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أن الردع الأمريكي حال دون تمكّن طهران من تطوير برنامجها النووي العسكري.

ترامب: سياستنا كانت تقوم على الردع السريع والحاسم

وأوضح ترامب أن السياسة الأمريكية خلال ولايته اعتمدت على الحسم والردع الفوري لأي تهديد للأمن القومي الأمريكي أو حلفائه في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القدرات العسكرية الأمريكية قادرة على التعامل مع أي خطر في وقت قياسي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تسمح لـ إيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها طهران، على حد تعبيره.

في وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة، إيران بمحاولة اغتيال سفيرة دولة الاحتلال إينات كرانز نيجر، في المكسيك، فيما اعتبرته أحدث محاولة من طهران لنقل صراعها مع إسرائيل إلى منطقة أخرى من العالم.

وبحسب «العربية – الحدث»، قال مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن المؤامرة أُحبطت حاليًا ولا تشكل أي تهديد قائم.

