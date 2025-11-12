الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران: مستعدون للتفاوض بما يضمن مصالحنا الوطنية إذا أبدت واشنطن نهجا مناسبا

إيران، فيتو
إيران، فيتو
18 حجم الخط

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء: نحن مستعدون للتفاوض بما يضمن مصالحنا الوطنية إذا أبدت واشنطن نهجا مناسبا.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مستعدون لجميع السيناريوهات، ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة.

وقبل وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية في ثوانٍ معدودة، في إشارة إلى العمليات العسكرية والاستخباراتية التي نُفّذت خلال فترة رئاسته.

ترامب: نتعامل بحزم مع التهديدات الإيرانية

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن الإدارة الأمريكية آنذاك كانت تتعامل بحزم مع التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أن الردع الأمريكي حال دون تمكّن طهران من تطوير برنامجها النووي العسكري.

ترامب: سياستنا كانت تقوم على الردع السريع والحاسم

وأوضح ترامب أن السياسة الأمريكية خلال ولايته اعتمدت على الحسم والردع الفوري لأي تهديد للأمن القومي الأمريكي أو حلفائه في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القدرات العسكرية الأمريكية قادرة على التعامل مع أي خطر في وقت قياسي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تسمح لـ إيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها طهران، على حد تعبيره.

في وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة، إيران بمحاولة اغتيال سفيرة دولة الاحتلال إينات كرانز نيجر، في المكسيك، فيما اعتبرته أحدث محاولة من طهران لنقل صراعها مع إسرائيل إلى منطقة أخرى من العالم.

وبحسب «العربية – الحدث»، قال مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن المؤامرة أُحبطت حاليًا ولا تشكل أي تهديد قائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة الامريكية الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدرات النووية الإيرانية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية ترامب دونالد ترامب

مواد متعلقة

ترامب: قضينا على قدرات إيران النووية في ثوانٍ معدودة

"سخيف وعبثي"، إيران تسخر من اتهامها بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك

إيران: معاداة السامية كذبة كبيرة اختلقها الكيان الصهيوني

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads