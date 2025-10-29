الأربعاء 29 أكتوبر 2025
رسميا، كاف يعلن مواعيد مباريات الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026

تصفيات أفريقيا المؤهلة
تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن موعد ملحق التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

المغرب تستضيف دورة الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 

وستقام الدورة المصغرة، المزمع تنظيمها بين 13-16 نوفمبر 2025 في الرباط، بالمغرب، بين منتخبات الكاميرون ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والجابون.

مواعيد مباريات الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026

مواعيد مباريات الملحق الإفريقي يوم 13 نوفمبر بالمغرب، بين نيجيريا ضد الجابون، الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية.

ويوم 16 نوفمبر، يلتقي الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من الثانية، والفائز في النهائي يتأهل إلى الملحق العالمي المقرر له في شهر مارس 2026.

