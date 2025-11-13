البداية مطروح والختام القاهرة، شاهد ماذا رصدت آخر صور الأقمار الصناعية عن السحب الرعدية

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية الممطرة مازالت تؤثر بقوة في مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية عند محافظة مطروح،يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا قد تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد هناك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان: "مع استمرار المتابعة الحية للحالة الجوية الوضع الجوى الساعة السابعة صباحًا تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (خاصة محافظة مطروح) ومناطق من شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.



وتوقعت الأرصاد الجوية أن تزداد شدة الأمطار الرعدية وتؤثر في مناطق أكثر من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في الساعات القليلة القادمة تمتد إلى المناطق الداخلية مساءً ولكن تكون أقل حدة لتصل إلى القاهرة الكبرى خفيفة خلال فترات المساء.

الوضع الجوى الساعة السابعة صباحا

وتستمر السحب الممطرة على مناطق من محافظة الإسكندرية والبحيرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء



وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

الوضع الجوى الساعة الرابعة والنصف صباحا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31



درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

