الخميس 13 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

محمد عبدالعزيز: الكوميديا مهمة هندسية صعبة جدا.. والتعامل مع الكوميديان أصعب شيء (فيديو)

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ قليل، ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك بعد تكريمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من عمر المهرجان والذي أقيم مساء أمس الأربعاء. 

محمد عبد العزيز يتحدث عن الكوميديا  

وقال محمد عبد العزيز خلال الندوة: “الكوميديا هي فن يناقش قضايا مهمة، ولا يكون الهدف منها فقط إضحاك الناس، إحنا بنعمل دراما ومواقف والضحك يأتي بمفرده”. 

وتابع: “من البداية، الدراما والقصة  والرسالة هي الأساس، وأنا اشتغلت كتير أفلام الكوميديا. وكان آخر حاجة أفكر فيه، أو آخر ما أسعى إليه هو الضحك. الضحك يتولد من الموقف من سلوك الشخصية”. 

وأردف محمد عبد العزيز: “اشتغلت مع كوميديانات كتير.. التعامل مع الكوميديان أصعب شيء لمخرج الكوميديا، بما فيهم عادل إمام، لازم تفرض لجام على الكوميديان، وبيبان الفرق بين مخرج فارض انضباط صارم، ومخرج يترك الممثل يركض وراء الإفيه”.

وأوضح قائلا: “الضحك بيجي على مهله حتي في المسرح، وكان بيحصل تجاوزات، ولكن يتم فرض الكنترول في نفس اللحظة.. الكوميديا مهمة هندسية صعبة جدا، ومخرج الكوميديا مهمته أصعب من مخرج التراجيديا بكتير”. 

الجريدة الرسمية