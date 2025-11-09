جاهزية 647 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 4.3 مليون ناخب وناخبة بنطاق البحيرة

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام، وأسامة داود – السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والإدارات المعنية.

جميع المقار تم تجهيزها لتوفير بيئة انتخابية آمنة

أكدت محافظ البحيرة على الجاهزية الكاملة لجميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، مشيرة أن جميع المقار تم تجهيزها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تشمل الإضاءة الكافية، والمولدات الاحتياطية، والمقاعد، والمظلات، ودورات المياه، مع رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا مناسبًا لممارسة العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

تخصيص أماكن المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية

وخلال الاجتماع، شددت المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط، فضلًا عن الانعقاد المستمر لغرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

كما وجهت المحافظ بتأمين الممرات المؤدية إلى اللجان العامة وتغطية المقرات الانتخابية تحسبًا لسقوط الأمطار، مع التأكد من توافر جميع وسائل الأمان والسلامة داخل وخارج المقرات، وتخصيص أماكن المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم إلى مقار اللجان، مع توفير سبل الراحة لهم، مشددة على ضرورة التنسيق الكامل لضمان سرعة التواصل معهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء سير العملية الانتخابية.

