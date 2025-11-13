اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

18 حجم الخط

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظات خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والتى تم إعدادها من خلال بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ رؤية الدولة فى تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشار التقرير الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد واعتماد العديد من المخططات التفصيلية بعدد من المحافظات حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لـ ٧ أحياء بمدينة الجيزة ( الوراق، العجوزة، المنيرة، إمبابة والعمرانية، بولاق الدكرور، الدقي ) كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية طناش ونزلة الزمر بحي الوراق والانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لمدينة طنطا بمحافظة الغربية ومدينة منية النصر وقرية بداوى بمحافظة الدقهلية ومدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وأوضح التقرير أنه تم مؤخرًا البدء فى إجراءات إعداد المخططات التفصيلية لمدينة أوسيم و(٨٣ قرية ) بمحافظة الجيزة ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ومدن (شرم الشيخ، دهب، رأس سدر ) بمحافظة جنوب سيناء ومناطق الامتداد العمرانى لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية و( ١٤ قرية ) بمحافظات بني سويف والبحر الأحمر والوادى الجديد.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية وفقا للجدول الزمني للتنفيذ ويهدف إعداد المخططات إلى تنظيم أعمال البناء، القضاء على العشوائيات والبناء المخالف، المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية.

