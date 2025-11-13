وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تنمية الموارد الذاتية للمحافظات

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى اللقاء الذى عقده نهاية شهر أكتوبر الماضي بحضور وزيري التنمية المحلية والمالية لبحث الملفات المشتركة في جميع المحافظات بما يساهم في دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات وتذليل أي معوقات في هذا الشأن لدعم جهود تنفيذ المشروعات الخدمية، وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة في تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين.

تعزيز الموارد الذاتية



وخلال الاجتماع تم استعراض عددا من الملفات المالية المتعلقة بالخدمات التي تقوم بها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها وخطط وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة، في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية وتوحيد كافة اللوائح التي تنظم أداء بعض الخدمات ونصيب المحافظات مما تقره القوانين المختلفة المعمول بها على أرض المحافظات.



ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتذليل معوقات دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظات في القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.



وأكدت عوض أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.



كما أوضحت أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي عقد اجتماع الأسبوع القادم بمقر وزارة المالية لمتابعة ما تم مناقشته من ملفات مشتركة.

