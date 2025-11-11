رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي

18 حجم الخط

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط، الجمعة المقبل.

إقامة مهرجان شتوي بحديقة تلال الفسطاط

وثمن رئيس الوزراء فكرة إقامة مهرجان شتوي بحديقة تلال الفسطاط، مؤكدًا أنها تأتي اتصالًا بأحد أهم أهداف هذا المشروع، وهو الترويج لهذا الموقع كوجهة ترفيهية وسياحية مميزة، في قلب القاهرة، ذات طبيعة ساحرة، وتطل على العديد من المقاصد التاريخية والأثرية.

خطة إعادة الواجهة الحضرية للقاهرة

بدوره، أشار المهندس خالد صديق إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط جاء ضمن رؤية لإعادة الواجهة الحضرية للقاهرة، من خلال إضافة مساحات خضراء لقلب القاهرة على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان، بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، حيث تعد "تلال الفسطاط" ضمن الحدائق الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتتضمن العديد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، فضلا عن العديد من الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتجارية، والخدمات الفندقية، والمسارح المكشوفة، بالاضافة الى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يتكامل بفكرة إقامة أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة، على غرار مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي يقام خلال موسم الصيف ويجذب جمهورا واسعا.

مهرجان الفسطاط الشتوي ٢٠٢٥

وأوضح صديق أن صندوق التنمية الحضرية يدشن مهرجان الفسطاط الشتوي ٢٠٢٥، الذي تقام فعالياته تحت شعار "الفسطاط رجعت تاني"، من مسرح الأرينا، بحديقة تلال الفسطاط، كخطوة نحو إحياء التراث في هذا الموقع الساحر، استكمالا لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينطلق المهرجان بداية من ١٤ نوفمبر الجاري حتى ٥ ديسمبر القادم، ويشهد تنظيم حفلات يحييها أكبر النجوم المصريين، وستكون أول حفلة لانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي أمسية يحييها الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الجمعة الموافق ١٤ نوفمبر، ثم تقام حفلات أخرى بمشاركة الفنانة آمال ماهر، والفنان تامر عاشور، والفنان أحمد سعد، والفنان مروان موسى، والعديد من النجوم الآخرين.

