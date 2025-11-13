منها إسقاط الجنسية عن مصري، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (ج)، الصادر في 11 نوفمبر 2025، 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بالخارج، وإنشاء كلية بنات أزهرية بمطروح، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.

- قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سـالم محمد على سالم، من مواليد القاهرة 1985، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، دون الحصول على ترخيص سابق.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4155 لسنة 2025، بالموافقة على إنشاء كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح، ويكون مقرها مبنى كلية السياحة والفنادق التـابع لجامعـة مطـروح، وتتبـع فـرع جامعـة الأزهـر بالوجه البحرى.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4156 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات قبل صدور هذا القـرار، يعدل مسمى "معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيـا الحيويـة" المضاف ضمن كليات البند اثنان وعشرون: جامعة مدينـة الـسادات.

