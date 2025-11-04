الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
إحالة راكب للجنايات بتهمة محاولة تهريب 2000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

أمرت  نيابة النزهة بإحالة راكب لمحكمة الجنايات بتهمة محاولة تهريب 2000 قرص مخدر إلى خارج البلاد، عبر مطار القاهرة.


وقال المتهم: إن الأقراص التي كان يحاول تهريبها هي للعلاج، وأنه كان سيعطيها لصديق له خارج مصر يعاني من أمراض خطيرة وقد وصفها له الطبيب.

البداية كانت عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، تفيد باعتزام أحد الركاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، تهريب كمية من الأقراص المخدرة أثناء سفره إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أكدت التحريات صحة المعلومات وأن الراكب يخفي كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة داخل إحدى حقائبه، وبعد اتخاذ  الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وعند تفتيش حقائبه، عثر بداخل إحداها على 2000 قرص مخدر، خبأها داخل مكان سرى وأغلقه بإحكام، ظنا منه أنه سيكون بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية المختصة.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد تهريبها للخارج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

