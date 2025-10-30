فرحة غامرة.. فرحة غامرة!

الوطن فرحان، غابت عنا الأفراح سنوات طويلة، لأكثر من عقدين، بل لأكثر من عقود أربعة، بل منذ انتصارنا العظيم، جيشا وشعبا وقرارا سياسيا رائعا، في السادس من أكتوبر عام 1973..

نفرح عادة لأولادنا وأقاربنا وجيراننا، في النجاح، وفي مناسبات الشفاء، وفي مراسيم الخطوبة والزفاف، نفرح من كل قلوبنا، ونشاركنا، نعم نشاركنا، لأن الفرحة فرحتنا، وانشراح الصدر بالبهجة شعور عظيم ممتع، لا يمكن أن ينسى..

كل هذا لنا، فما بالك بأن الوطن عريس، وأن مصر عروس الدنيا، وأن الأم العظيمة التى أرادوا وأدها، دفنها، تحطيمها، هبت تنهض، شامخة الرأس، قوية عفية، مبتسمة، تلك الابتسامة التى يعرفها العدو، إني باقية ما بقي الزمان اني خالدة بخلود القرآن، إني حية على مر الدهور لأنني أمر الله في كتبه السماوية، لأني طاهرة متطهرة لا أقبل الدنس والنجس علي أرضي، لأن أرضى تجلي عليها ربي، رب الأكوان..



مصر فرحانة، الناس فرحانة، وأعز مشاعر الفرحة هي الزهو، هي الفخر، هي أنك تعيش في بلد هو أصل الحضارة، أم الدنيا بحق دون مزايدة. ولا مناقصة، هي خلقها الله لتكون الجذر الذي تفرعت منه أصول الحكم والرشادة، السياسة والحرب، السلم والبناء..

مصر تفرح ويوم الزفاف الأعظم بعد غد السبت العظيم، سبت الأمة المصرية، يشاركنا العالم فرحتنا، مشاركة تنطوي على الإقرار بأن الأحفاد الحاليين والقادمين الي يوم الدين أمناء على إرث الأجداد العظام..

السبت تفتح مصر ذراعيها لتحتضن من أحبوها ويقدروها ملوكا ورؤساء وقادة ووزراء ورؤساء حكومات من 42 دولة ومئات الشخصيات، ولسوف يكون رمسيس العظيم من الأجداد في استقبال الدنيا أتت إليه تجله وتوقره، وسوف يكون حفيد رمسيس وصحبه، رئيس البلاد وقيادات المحروسة هنالك في استقبال الضيوف الذين جاءوا من أقطار الأرض.. يفرحون لنا.

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير. هي إعلان حضارة، إعلان امتداد الارث، وكشف عن أن أعظم مهندسي العالم وفنانيه من النحاتين والبنائين العظام ولدوا على ضفاف النيل، على طول النهر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال..

افرحي يا مصر، لك حق الفرحة، فكم بكيت وروعك المجرمون، لكن الله وحده، كتب لك البقاء إلى يوم يبعثون، فيعاقب المجرمين والخونة على أن فكروا في تدنيس أرضه التى تجلى عليها..

هل توجد في الكون المرئي أرض غير أرض مصر، تجلى عليها خالق الأكوان رب العزة العظيم؟

كلا.. كلا.. الله تجلى عندنا.

