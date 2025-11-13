وزارة العمل تستجيب لمواطن من ذوي الهمم بفايد وتعيد له حقه في صرف أجره

18 حجم الخط

رصدت وزارة العمل مقطع فيديو لأحد المواطنين من ذوي الهمم يدعى أحمد صابر، يقيم بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، يشكو فيه من تأخر صرف مستحقاته المالية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة المتابعة اليومية لما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن صون حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فحص الشكوى والتواصل مع المواطن

وعلى الفور، وجّه الوزير مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان، بسرعة فحص الشكوى والتواصل مع المواطن للتحقق من مضمونها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث انتقل فريق من المديرية إلى محل إقامة المواطن، وتم بحث حالته القانونية ومراجعة موقفه مع جهة عمله.

وبعد مراجعة المستندات والتواصل مع الجهة المعنية، تم صرف كامل مستحقاته المالية بشكل فوري تنفيذًا لتعليمات الوزير بعدم التهاون في حقوق العمال، خاصة من فئة ذوي الهمم، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بانتقاص حقوق أي عامل تحت أي ظرف.

وأعرب المواطن أحمد صابر عن خالص شكره وامتنانه الي الوزير محمد جبران لما يوليه من اهتمام ورعاية خاصة بفئة ذوي الهمم، وحرصه الدائم على متابعة قضاياهم وإنصافهم، كما وجّه الشكر للدكتور أيمن شعبان على سرعة الاستجابة وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي.

شكاوى المواطنين

وأكدت وزارة العمل أن التعامل الإنساني والمهني مع شكاوى المواطنين يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، وتفعيلًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

