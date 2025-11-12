الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار مصر

توفير 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة، وهذه طريقة التقديم

أعلنت  وزارة العمل عن توفير 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق بين مديرية عمل الجيزة، والإدارة العامة للتشغيل، وبالتعاون مع شركة “البابطين للطاقة والاتصالات”، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المشروعات الصناعية الكبرى.

الوظائف المتاحة

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل العديد من التخصصات الفنية والإدارية، من بينها: 16 فني CNC، و2 فني CNC ليزر، و2 فني مثقاب، و2 فني منشار، و2 فني ميكس، و4 فني لحام CO2، و11 فني براد، و29 فني تشطيب، و69 مساعد فني، و4 فني متابعة إنتاج، و5 مدخل بيانات، و2 أخصائي مشتريات، و2 مهندس تخطيط، و2 مهندس إنتاج.

 

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل  محمد جبران، بضرورة التوسع في توفير فرص العمل للشباب داخل مختلف المحافظات، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص الجادة التي توفر بيئة عمل آمنة ومجزية.

خطوات التقديم 

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم لتلك الوظائف إلى التواصل عبر الرقم: 01018122828، أو التوجه إلى عنوان الشركة: قطعة 53 ب – المنطقة الصناعية – 6 أكتوبر – الجيزة، أو من خلال البريد الإلكتروني: a.salama@albabtain-Egypt.com

الجريدة الرسمية