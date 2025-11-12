الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بالتعاون مع مطاعم "أمريكانا"

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع سلسلة مطاعم أمريكانا (بيتزا هت)، عن إتاحة 100 فرصة عمل جديدة مخصصة لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات (ضعف السمع، الصم والبكم) بمحافظة القاهرة.

وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن الوظائف متاحة لخريجي المدارس والجامعات من الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، على أن يكون المتقدم حاصلًا على كارت الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل.

وتتضمن فرص العمل المعلنة العديد من المزايا التحفيزية، من بينها: مرتب ثابت، وبدل مواصلات، ووجبة يومية أو بدل وجبة، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وطبية، وزيادات سنوية، وساعات عمل مرنة بواقع تسع ساعات يوميًا يتخللها راحة أسبوعية متغيرة.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر رقم الهاتف (01030008349) أو التوجه مباشرة إلى مقر وزارة العمل القديم (3  شارع يوسف عباس مدينة نصر وزارة العمل على مدار يوم الاثنين الموافق 17-11-2025، مؤكدة حرصها المستمر على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لذوي القدرات الخاصة؛ بما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المتكاملة توجيهات القيادة السياسية ذوي القدرات الخاصة كارت الخدمات المتكاملة محافظة القاهرة فرصة عمل جديدة فرص العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: تحرير 165 محضرا للحد الأدنى للأجور و66 مخالفة لتراخيص الأجانب خلال 24 ساعة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب الخريجين في محافظتي السويس والجيزة

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية