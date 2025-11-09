وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب الخريجين في محافظتي السويس والجيزة

18 حجم الخط



أعلنت وزارة العمل عن توفير 185 فرصة عمل جديدة بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وإحدى شركات القطاع الخاص للخدمات البحرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات وفتح آفاق جديدة للتشغيل.

الوظائف المتاحة

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:50 سائق (رخصة قيادة أولى) – براتب 16,000 جنيه،و25 مشغل ونش RTG – براتب 11,500 جنيه، و25 مشغل ونش RS – براتب 12,000 جنيه، و25 مشغل ونش STS – براتب 12,000 جنيه، و15 مشرف مواقع – براتب 12,000 جنيه، و15 محاسب موقع – براتب 12,000 جنيه، و15 أخصائي موارد بشرية (HR) – براتب 12,000 جنيه، و15 مسؤول مشروعات – براتب 8,000 جنيه.

وقالت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، يشترط أن تكون لدى المتقدمين خبرة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وأن تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا، مع ضرورة أن يكون المؤهل الدراسي متوسطًا أو عاليًا بحسب طبيعة الوظيفة.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي هنا



ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى سرعة التسجيل والتقديم، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خطط التشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



كما أعلنت الوزارة عن توفير 40 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة في أحدي شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:10 عمال نسيج إلكتروني،و10 مساعدين ومشرفي إنتاج،و20 شابًا للتدريب على تشغيل الماكينات

وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل متاحة للذكور من مختلف المؤهلات، مع توفير التدريب اللازم للراغبين في اكتساب المهارات الفنية في مجالات النسيج والتريكو.



وقالت الوزارة إن التقديم والتواصل كالتالي:

يمكن للراغبين التقديم والتواصل عبر الأرقام التالية:

01145497726 / 01020050558

أو التوجه مباشرة إلى العنوان:

3 شارع محمد دبعبس – طريق البراجيل – إمبابة – الجيزة..وأن مواعيد المقابلات:

يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً

وتدعو وزارة العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الإسراع في التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والحد من معدلات البطالة، من خلال التعاون المستمر مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

