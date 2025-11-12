تفاصيل عملية السطو على منزل نجم تشيلسي رحيم سترلينح

18 حجم الخط

أكد متحدث باسم مهاجم تشيلسي رحيم سترلينج، أن اللاعب وأسرته بخير بعد أن حاول لصوص اقتحام منزله مطلع الأسبوع الجاري.

تفاصيل السطو على منزل رحيم سترلينح

وقع الحادث في منزل سترلينج في بيركشير بالعاصمة لندن عندما كان اللاعب (30 عامًا) وأطفاله بالداخل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي قدم الدعم لسترلينج وعائلته حيث قال المتحدث: “كان رحيم سترلينج ضحية محاولة سطو على منزله مطلع هذا الأسبوع. يمكننا أن نؤكد أيضًا أنه وأطفاله كانوا موجودين في المنزل وقتها”.

وأضاف: “لكن رغم هذا الحادث الذي يهدد سلامة اللاعب، فإنه يسعدنا تأكيد أنه وأسرته بخير”.

وتعد هذه ثاني محاولة سطو على منزل سترلينج بعد أن اضطر إلى العودة إلى إنجلترا خلال كأس العالم 2022 في قطر بعد محاولة مماثلة.

ولم يشارك سترلينج، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع مانشستر سيتي، في أي مباراة مع تشيلسي هذا العام، وكان قد قضى فترة إعارة لمدة عام في أرسنال الموسم الماضي.

