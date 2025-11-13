الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة قنا يناقش الخطط التنفيذية لـ"قنا التكنولوجية الأهلية"

رئيس جامعة قنا،فيتو
رئيس جامعة قنا،فيتو
18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا اجتماعًا مع الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والمنسق العام لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية، لمناقشة الخطط التنفيذية الخاصة بجامعة قنا التكنولوجية الأهلية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي في جلسته الأخيرة على  إنشاء جامعة قنا التكنولوجية من حيث المبدأ.

وتناول الاجتماع وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة وإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، إلى جانب استعراض امكانيات  المبنى الذي تم اختياره  لبدء الدراسة به، ومناقشة مواعيد التقديم والقبول بعد استكمال الاجراءات النظامية الخاصة بوزارة التعليم العالى.

 كما تمت مناقشة التعاون المحلى والدولى مع مؤسسات التعليم العالى بالإقليم وخارجه  ذات العلاقة بالتعليم التكنولوجي.

كما ناقش الاجتماع توصيف تلك البرامج ودراسة الجدوى الخاصة بها، والإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لتشغيلها بما يضمن جاهزية الجامعة لبدء الدراسة وفق أعلى معايير الجودة. 

برامج دراسية متخصصة في جامعة قنا

وناقش الاجتماع أيضا مدى توافر كليات وبرامج فى الجامعة الأم تخدم البرامج التى تم اختيارها فى الجامعة التكنولوجية الأهلية والتى تضم  ثمانية برامج دراسية متخصصة، تشمل مجالات تكنولوجيا الأسمنت ومواد البناء، وتكنولوجيا التعدين والصناعات المعدنية، وتكنولوجيا التبريد والتكييف، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا المساج والعلاج الطبيعي، وتكنولوجيا الطاقات الجديدة والمتجددة تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة التكنولوجية الأهلية تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الجامعي بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أنها ستسهم في خدمة المجتمع من خلال برامج تطبيقية تربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يعزز من فرص التشغيل لخريجيها ويدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل الأعلى للتعليم التكنولوجي الدكتور احمد عكاوى الطاقات الجديدة والمتجددة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قنا عميد كلية العلوم محافظة قنا

مواد متعلقة

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في بندر ومركز قنا

محافظ قنا يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني للتصويت

محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدان أماكن الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة

إقبال السيدات على لجنة قنا النموذجية للإدلاء بأصواتهن في انتخابات النواب (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل عالم الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

منها الاستيلاء على أراضٍ وعقارات، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة اليوم

أكبر داعمة للاحتلال الإسرائيلي تصاب بالصدمة، ممثلة ألمانية أرادت الانتماء لليهود فاكتشفت أنها نازية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس ببنك الخرطوم المركزي

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية