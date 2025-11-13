رئيس جامعة قنا يناقش الخطط التنفيذية لـ"قنا التكنولوجية الأهلية"

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا اجتماعًا مع الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والمنسق العام لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية، لمناقشة الخطط التنفيذية الخاصة بجامعة قنا التكنولوجية الأهلية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي في جلسته الأخيرة على إنشاء جامعة قنا التكنولوجية من حيث المبدأ.

وتناول الاجتماع وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة وإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، إلى جانب استعراض امكانيات المبنى الذي تم اختياره لبدء الدراسة به، ومناقشة مواعيد التقديم والقبول بعد استكمال الاجراءات النظامية الخاصة بوزارة التعليم العالى.

كما تمت مناقشة التعاون المحلى والدولى مع مؤسسات التعليم العالى بالإقليم وخارجه ذات العلاقة بالتعليم التكنولوجي.

كما ناقش الاجتماع توصيف تلك البرامج ودراسة الجدوى الخاصة بها، والإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لتشغيلها بما يضمن جاهزية الجامعة لبدء الدراسة وفق أعلى معايير الجودة.

برامج دراسية متخصصة في جامعة قنا

وناقش الاجتماع أيضا مدى توافر كليات وبرامج فى الجامعة الأم تخدم البرامج التى تم اختيارها فى الجامعة التكنولوجية الأهلية والتى تضم ثمانية برامج دراسية متخصصة، تشمل مجالات تكنولوجيا الأسمنت ومواد البناء، وتكنولوجيا التعدين والصناعات المعدنية، وتكنولوجيا التبريد والتكييف، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا المساج والعلاج الطبيعي، وتكنولوجيا الطاقات الجديدة والمتجددة تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة التكنولوجية الأهلية تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الجامعي بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أنها ستسهم في خدمة المجتمع من خلال برامج تطبيقية تربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يعزز من فرص التشغيل لخريجيها ويدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

