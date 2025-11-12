إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في بندر ومركز قنا
أعلنت اللجنة العامة الأولي ومقرها قسم شرطة قنا برئاسة المستشار سمير جلال العساس وعضوية المستشارين المستشار ياسر الشحات وبسام حافظ الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولي " بندر ومركز قنا.
وجاء الحصر العددي لأصوات الناخبين كالتالي:
مصطفى محمود محمد مصطفي “حزب الشعب الجمهوري” 18 الف و786 صوتا.
محمد عبد الهادي أبو العلا مرعي وشهرته “ محمد أبو العلا “ ”حزب حماة الوطن” 15 ألف و515 صوتا.
أحمد عبد السلام محمد مصطفى وشهرته " أحمد عبد السلام الشيخ " مستقل 12 ألف و660 صوتا.
محمود عبد السلام أحمد محمد وشهرته “ محمود عبد السلام الضبع ”، حزب العدل 10 آلاف و345 صوتا.
شعبان فخري موسى وشهرته " شعبان شيخون "، حزب المؤتمر 8842 صوتا.
محمود حسن أحمد محمد وشهرته " محمود حسن بدران " مستقل 2746 صوتا.
امبارك أبو الحجاج إسماعيل إبراهيم – مستقل 9741 صوتا.
منال عبد الوهاب محمد مصطفى وشهرتها " منال عبد الوهاب السوداني " مستقل 2487 صوتا.
محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن وشهرته " حمادة الجبلاوي " مستقل 11 ألف 475 صوتا.
ملاك ويصا فوزي عازر وشهرته " ملاك ويصا " 8216 صوتا.
هيثم جاب الله أبو الحجاج خلف الله – مستقل 5796 صوتا.
سهام سيف الدين فارس السمان – مستقل 3985 صوتا.
وائل حسن محمود صديق وشهرته " وائل حسن محمود " مستقل 5482 صوتا.
محمد عباس إبراهيم محمد وشهرته " محمد الشيخيبي " مستقل 4374صوتا.
أحمد العبد محمد محسن وشهرته " أحمد الحجيري " مستقل 5300صوتا.
معتز محمود أبو الحسن سلامة وشهرته " عز محمود " مستقل 2668 صوتا.
أيمن محمد علي موسي وشهرته " أيمن موسي " مستقل 4669 صوتا.
منتصر عبد الراضي مسلم حسين " وشهرته " منتصر سالم " حزب الوفد 3087 صوتا.
ممدوح محمد يوسف محمود وشهرته " ممدوح أبو طالب " مستقل 5087 صوتا.
أحمد عبد اللطيف محمود سيد وشهرته " أحمد عبد اللطيف الشيخ " حزب الوفد علي 8501 صوتا.
علي عمر أبو بكر أحمد وشهرته " علي عمر الشامية " مستقل 3535 صوتا.
محمود أحمد نجار رسلان " وشهرته " صباح النجار " مستقل 4508 صوتا.
أحمد علي محمد حسن وشهرته " أحمد على الدويك الجبلاوي مستقل 3848 صوتا.
رمضان محمد حسن علي معوض وشهرته " رمضان أبو قريع " مستقل 9640 صوتا.
سعودي صابر أحمد علي مستقل 13 ألف و319 صوتا.
محمد الديب محمد سليمان وشهرته " الدكتور محمد الديب " مستقل 12 ألف 388 صوتا.
سعد إبراهيم حسن أبوزيد وشهرته " سعد الخيام " مستقل 17 ألف 760 صوتا.
جمال محمد أحمد عامر عوض وشهرته " العمدة مبارك " مستقل 11 ألف 211 صوتا.
عبد الرحيم محمد محمد مصطفي علي وشهرته " عبد الرحيم عبد الله الشيخ " مستقل 7192 صوتا.
صلاح محمد رفاعي مفرج وشهرته " صلاح الرفاعي " مستقل 15 ألف و93 صوتا.
جويد عرفات جويد أحمد مستقل 6803 صوتا.
أشرف فراج محمد سيد وشهرته " أشرف طرنجة الشريف " مستقل 7988 صوتا.
