اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب نحو 2% وسط تفاؤل بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب 2% تقريبا، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء الإغلاق الحكومي، وهي خطوة قد تسمح بعودة صدور البيانات الاقتصادية وتعزز التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في ديسمبر.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.95% إلى 4208.77 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.1 % إلى 4215.20 دولار للأونصة.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.3% إلى أدنى مستوى لها منذ الخامس من نوفمبر.

قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد لرويترز، إن تراجع الدولار كان في صالح الذهب والفضة، إذ سجلا مكاسب هذا الأسبوع. 

وأضاف: "يبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها بالنسبة للذهب، إذ عاد المعدن النفيس للتداول فوق مستوى 4100 دولار، بينما يترقب تحقيق مكاسب إضافية إذا واصلت البيانات الاقتصادية الأميركية دعم توقعات مزيد من التيسير في السياسة النقدية".

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات المنافسة، متجهًا نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر يوم الاثنين اتفاقا لإعادة تمويل الوكالات الفدرالية بعد إغلاق حكومي هو الأطول في تاريخ البلاد، تسبب في تعطيل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين دون رواتب، وأربك حركة الطيران، وأجّل نشر البيانات الاقتصادية الحكومية.

