كوكا لـ الأهلي: لن أجدد عقدي إلا بهذه الشروط

قالت مصادر بالنادي الأهلي: إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق اشترط وضع بند في عقده الجديد مع النادي يتيح له الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي مستقبلا.



كوكا أكد للمقربين منه أنه لا يمانع تجديد تعاقده مع الأهلي ولكنه اشترط التقدير المالي وإضافة بند الاحتراف بجانب ترضيته عن السنوات السابقة حيث يرغب اللاعب في تأمين مستقبله.



كوكا ينتظر عرضا احترافيا في يناير القادم ولكن في الوقت نفسه يرحب بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

