كوكا يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام المصري غدا

يعود أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق في مباراة المصري غدا بعد غيابه مؤخرا أمام بتروجت بسبب الإيقاف. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء غدا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي وبتروجت بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة ١٢، وسجل هدف التعادل للأهلي نيس جراديشار في  الدقيقة ٦١.

