موعد مباراة الأهلي وسموحة في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو
يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية أمام سموحة السكندري، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل، على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج السكندري في الدور قبل النهائي.

ووجه خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الإماراتي على الدعم الكبير والمساندة في استضافة اللقاء، مشيدًا بحسن التعاون بين الجانبين بما يعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات على المستويين الرياضي والإداري.

