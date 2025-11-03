اتحاد كرة اليد يعيد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اجتماعا هاما خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وعلمت “فيتو” أن مسئولي اتحاد كرة اليد استقروا على تعيين أجهزة فنية جديدة لمنتخبات الشباب والناشئين استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة قاريا وعالميا.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة اليد عن تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة للمنتخبات خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخب الناشئين مواليد 2008 قد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

وخسر المنتخب الوطني في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا بنتيجة (43-44)، في مباراة امتدت للأوقات الإضافية.

