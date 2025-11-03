الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد كرة اليد يعيد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

خالد فتحي رئيس اتحاد
خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اجتماعا هاما خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وعلمت “فيتو” أن مسئولي اتحاد كرة اليد استقروا على تعيين أجهزة فنية جديدة لمنتخبات الشباب والناشئين استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة قاريا وعالميا.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة اليد عن تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة للمنتخبات خلال الفترة المقبلة.

وكان منتخب الناشئين مواليد 2008 قد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

وخسر المنتخب الوطني في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا بنتيجة (43-44)، في مباراة امتدت للأوقات الإضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد كرة اليد كرة اليد خالد فتحي منتخب الناشئين كأس العالم

مواد متعلقة

جدول مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم للسيدات

أبطال منعهم الحظ من كتابة التاريخ، موعد عودة منتخب كرة اليد بعد ختام مونديال الناشئين

مركز صادم لأصحاب الأرض، ترتيب منتخبات كأس العالم لناشئي كرة اليد 2025

اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب كرة اليد بفضية كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

المصري أبرز المنافسين، تعرف على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

ما حكم السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؟ الإفتاء توضح

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

المزيد
الجريدة الرسمية