جدول مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم للسيدات

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة اليد

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × النمسا - 28 نوفمبر | 7 مساء

مصر × هولندا - 30 نوفمبر | 9:30 مساء

مصر × الأرجنتين - 2 نوفمبر | 7 مساء

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات، النمسا وهولندا والأرجنتين.

