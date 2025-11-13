"وصال" للإنشاد الديني بقبة الغوري، اليوم

18 حجم الخط

يستضيف مركز الإبداع الفني بقبة الغوري التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر حفل جديد لفرقة "وصال" للإنشاد الديني وذلك في الثامنة مساء.

وهي فرقة فنية روحية تأسست لتكون منبر يجمع بين جمال الصوت وصدق الإحساس وصفاء الروح، في رسالة فنية تنبع من عمق التصوف الإسلامي، ومن حبٍ صادقٍ لله ورسوله ﷺ.

وتقدم الفرقة لوحات فنية تجمع بين الإنشاد الديني الأصيل والفن المولوي الصوفي، حيث تمتزج الكلمات النورانية بالحركة الدائرية للدراويش في مشهد يأسر الأبصار ويُنعش الأرواح.

بقيادة الدرويش عبد الله، الذي يحمل في أدائه روح العشق الإلهي، تنطلق الفرقة في رحلة روحية تأخذ الجمهور من ضوضاء الحياة إلى سكينة الذكر، ومن عالم الحس إلى عالم المعنى، حيث يلتقي الفن بالإيمان في لحظة صفاء ووصال.

وتقدّم فرقة وصال عروضها من خلال التنورة الصوفية التي تعبّر عن الدوران في فلك المحبة الإلهية، وعن سعي الإنسان الدائم نحو النور، مصحوبة بإنشادٍ نقيٍّ وكلماتٍ تفيض حبًّا وسلامًا.

تسعى الفرقة إلى نشر قيم التسامح، والتقارب بين القلوب، وتأكيد أن الفن الصوفي هو لغة عالمية تدعو للسلام والوحدة بين البشر.

من قلب الموالد والمقامات، إلى المسارح والبيوت الثقافية، تواصل فرقة وصال للإنشاد الديني حضورها المميز في المشهد الفني المصري والعربي، مقدّمةً رؤية معاصرة تحافظ على روح التراث وتفتح أبواب التجديد.

هي فرقة تؤمن أن الفن عبادةٌ بالقلب، والإنشاد دعاءٌ بالنغمة، والدوران سُبحٌ في ملكوت الله.

بأصوات ندية، وأداءٍ صادق، وقيادةٍ مخلصة من الدرويش عبد الله، تكتب فرقة وصال فصلًا جديدًا في تاريخ الإنشاد الصوفي، لتظل رسالتها خالدة:

“نُغنّي للحب، وندور للسلام، ونعيش في رحاب الوصال”.

