حوادث

ارتطم رأسه بالأرض، مصرع قائد دراجة نارية بعد اصطدامه بالرصيف في المقطم

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية ووفاة قائدها بالمقطم، فيتو
اصطدمت دراجة نارية بالرصيف على طريق  كورنيش المقطم مما أسفر عن مصرع قائدها، وتم نقله للمستشفى.

وقامت الخدمات المرورية بسحب الدراجة وتسيير الحركة المرورية بعد رفع آثار الحادث.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب انقلاب الدراجة النارية اصطدامها بالرصيف نتيجة انفجار الإطار الأمامي ومصرع قائدها جراء ارتطام رأسه بالأرض.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغًا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على طريق كورنيش المقطم ووفاة شاب في الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

4 قرارات للنيابة بشأن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

