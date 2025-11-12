4 قرارات للنيابة بشأن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

18 حجم الخط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، بطريق أبو غالب الصحراوي في منشأة القناطر.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالتصريح بدفن جثث المتوفيين، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.



تفاصيل حادث تصادم بطريق أبو غالب الصحراوي في منشأة القناطر

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أبو غالب الصحراوي في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن حادث تصادم بين سيارة نصف نقل، وتروسيكل، أدى إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

