وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف وتغذيته

تكثيف الشعر الخفيف من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرًا للحصول على شعر غزير وصحي، مما يزيد من جمالهنَّ.

وتكثيف الشعر لا يأتي إلا من خلال التغذية الصحية التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، وكذلك الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر.

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف.

المكونات:

ملعقة حلبة مغسولة جيدًا

2 ملعقة بذور كتان

2 ملعقة ورد طبيعي مجفف

كوب ماء

الطريقة:

نخلط المكونات معًا ونضعها فى حلة على النار، ونتركها حتى الغليان لمدة 5 دقائق.

ثم نرفع الخليط من على النار ونصفيه جيدًا.

ثم نتركه يبرد ونحفظه فى زجاج بخاخ.

نشره على الشعر من الجذور جيدا، ونتركه لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالطريقة المعتادة.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

صلاحية الخليط أسبوع في الثلاجة.

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.