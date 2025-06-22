الشعر الضعيف للأسف يتقصف سريعا ويتساقط أيضا سريعا لذا يجب تقويته من خلال التغذية السليمة وشرب الماء الوفير.

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث يجب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر من الجذور حتى الأطراف وتعمل على تقويتها.

وصفة طبيعية لتقوية الشعر الضعيف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقوية الشعر الضعيف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1 صفار بيضة

بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري لإضفاء رائحة منعشة)

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي جميع المكونات في وعاء نظيف حتى تحصلي على خليط متجانس.

قسمي شعرك إلى أقسام وابدئي بتطبيق الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف لمدة 5 دقائق.

وزعي الباقي على طول الشعر حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، ثم لفي منشفة دافئة حول الرأس لزيادة فعالية الامتصاص.

اتركي القناع لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بشامبو خفيف وماء فاتر.

ينصح بتطبيق هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج خلال شهر واحد.

هذا القناع يقوي بصيلات الشعر ويحفز النمو، ويرطب الشعر ويحميه من التكسر، كما يغذي فروة الرأس ويمنح الشعر لمعان طبيعي، لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات التي تقوي الشعر من الجذور.

عند المواظبة على هذه الوصفة والنصائح، سيبدأ شعرك في استعادة قوته ولمعانه تدريجي، ويصبح أكثر كثافة وحيوية.

وصفة طبيعية لتقوية الشعر الضعيف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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