"قلبي بيتقطع"، والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل المأساة

دخل عبد العزيز محمد، والد الشقيقين علاء وناجح ضحيتي حادث الراحل إسماعيل الليثي، في نوبة بكاء وهو يروي تفاصيل الحادث المأساوي الذي فقد فيه نجليه، مؤكدًا أن الحادث خلف وراءه 14 طفلًا يتيمًا وزوجتين أرملتين.

"المطرب غنى 45 دقيقة فقط قبل الرحيل"

وقال والد الضحايا في تصريحات لبرنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار:"المطرب الراحل إسماعيل الليثي غنى في فرح جارنا مصطفى عبد النبي لمدة 45 دقيقة، وبعدها سمعنا خبر الحادث أنا كنت في البيت لما جالي الخبر، وقلبي بيتقطع عليهم".

وأضاف:"ابني علاء كان أمين شرطة، هو اللي كان سايق العربية، وساب وراه 3 أطفال وناجح عنده ولدين و4 بنات.. الاتنين راحوا في لحظة بسبب السرعة".

"الطريق في ساعة.. والسائق قطعه في ربع ساعة"

واستكمل الأب المكلوم روايته قائلًا:"المطرب خلص الفرح في ساعة إلا ربع وراح بسرعة لأنه عنده فرح تاني على بُعد ساعة مننا، لكن السواق الخاص بيه قطع الطريق في ربع ساعة، بسرعة كبيرة جدًا، وده اللي تسبب في التصادم".

وأشار إلى أن قريبهم أشرف كان في السيارة أيضًا وهو الآن في غيبوبة، موضحًا أن السرعة القانونية في الطريق لا تتجاوز 80 كيلومترًا، لكن السائق كان يسير بأكثر من 200 كيلومتر في الساعة.

شهادة صاحب الفرح الأخير

من جانبه، قال مصطفى عبد النبي، صاحب الفرح الأخير الذي أحياه إسماعيل الليثي، إن المطرب حضر من العاشرة مساءً حتى الحادية عشرة إلا ربعًا، وغنى لمدة 45 دقيقة فقط.

وأضاف:"الليثي رفض ياخد واجبه علشان عنده فرح تاني، والسواق كان مستعجل جدًا.. الطريق اللي بياخد ساعة، قطعه في ربع ساعة، وده اللي أدى للحادث البشع".

