روسيا عن تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية: خطيرة للغاية

 وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية بأنها خطيرة للغاية.

وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن روسيا يجب أن تكون مستعدة في حال قررت الولايات المتحدة استئناف هذه التجارب.

وأضاف: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح ردا على اختباراتنا للصواريخ المجنحة الجديدة والأسلحة تحت المائية المزودة بمحركات نووية، بأن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية، هذا تصريح خطير جدا، ولا نعلم بعد إلى أين سيؤدي".

وأشار نيبينزيا إلى اجتماع مجلس الأمن الروسي حيث شدد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة التعامل بجدية مع مثل هذه التصريحات، وقال: "إذا حدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين لتطور الأحداث بهذا الاتجاه".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه أصدر توجيهات بإجراء تجارب نووية "بشروط متكافئة" مع الدول الأخرى التي تمتلك برامج مشابهة.

