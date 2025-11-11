الكرملين: لم نتلق أي توضيح من واشنطن حول التجارب النووية

18 حجم الخط

أكدت روسيا مجددًا أنها لم تتلق حتى الآن توضيحات أمريكية بشأن استئناف التجارب النووية.

روسيا: لم نتلق توضيحات أمريكية بشأن استئناف التجارب النووية

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية، وفق ما أفادت وكالة تاس.



وكان بيسكوف أشار قبل أيام أيضًا إلى عدم تلقي موسكو توضيحات حول تصريحات ترامب هذه، مشددًا على أن بلاده ملتزمة من جانبها بتعليق التجارب النووية.



مصير معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)

في حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرًا أن أمريكا أبلغت بلاده عبر قنوات دبلوماسية أنها تدرس اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بالحفاظ على القيود المنصوص عليها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بعد الموعد المحدد لانتهاء العمل بها في فبراير 2026.

وقال في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي "حتى الآن، لم نتلق أي رد حقيقي من واشنطن وجرى إبلاغنا عبر القنوات الدبلوماسية أن الاقتراح قيد الدراسة’".



وفي وقت سابق، أشار بوتين إلى استعداد بلاده لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها، مشترطا أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة نفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.