الكرملين: لم نتلق أي توضيح من واشنطن حول التجارب النووية

أكدت روسيا مجددًا أنها لم تتلق حتى الآن توضيحات أمريكية بشأن  استئناف التجارب النووية. 

روسيا: لم نتلق توضيحات أمريكية بشأن استئناف التجارب النووية

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية، وفق ما أفادت وكالة تاس.


وكان بيسكوف أشار قبل أيام أيضًا إلى عدم تلقي موسكو توضيحات حول تصريحات ترامب هذه، مشددًا على أن بلاده ملتزمة من جانبها بتعليق التجارب النووية.


مصير معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)

في حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرًا أن أمريكا أبلغت بلاده عبر قنوات دبلوماسية أنها تدرس اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بالحفاظ على القيود المنصوص عليها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بعد الموعد المحدد لانتهاء العمل بها في فبراير 2026. 

وقال في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي "حتى الآن، لم نتلق أي رد حقيقي من واشنطن وجرى إبلاغنا عبر القنوات الدبلوماسية أن الاقتراح قيد الدراسة’".


وفي وقت سابق، أشار بوتين إلى استعداد بلاده لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها، مشترطا أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة نفسها.

