الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا ونحن جاهزون لهم

النووي الروسي، فيتو
أعلن الكرملين، أن دول أوروبا تستعد فعليًا لحرب محتملة مع روسيا، وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في القارة.

موسكو: اتخذنا كل الإجراءات لحماية أمننا

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنها القومي، في ظل ما وصفه بـ"التحركات العدائية الأوروبية والاستعدادات العسكرية المتسارعة".

تحذير من تفاقم المواجهة

وأشار الكرملين إلى أن النهج الغربي الحالي يزيد من مخاطر المواجهة المباشرة، داعيًا الدول الأوروبية إلى "التراجع عن سياسات التصعيد والعودة للحوار".

وأكد الكرملين أن التحركات العسكرية الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة تُظهر استعدادًا فعليًا لمواجهة محتملة مع روسيا، مشيرًا إلى أن بعض دول الناتو تعمل على زيادة قدراتها الدفاعية والهجومية بالقرب من الحدود الروسية.

موسكو: اتخذنا كل الإجراءات لضمان أمننا

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها الإستراتيجية، مؤكدًا أن بلاده "تتابع عن كثب الخطوات الأوروبية وتتصرف بما يضمن الردع والاستقرار".

تصاعد التوتر في أوروبا الشرقية

وأشار بيسكوف إلى أن النشاط العسكري المتزايد في أوروبا الشرقية وبحر البلطيق يُعد مؤشرًا خطيرًا على أن الغرب لا يسعى حاليًا إلى خفض التوتر، بل إلى "مزيد من المواجهة"، على حد تعبيره.

دعوة إلى التهدئة والحوار

في المقابل، دعا الكرملين دول أوروبا إلى الابتعاد عن سياسات التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن موسكو "ما زالت منفتحة على الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

تصريحات الكرملين تعكس مرحلة جديدة من التوتر

ويرى محللون أن التصريحات الروسية الأخيرة تأتي في إطار حرب الرسائل السياسية والعسكرية بين موسكو والعواصم الأوروبية، وسط قلق متزايد من أن يؤدي أي خطأ في الحسابات إلى مواجهة مفتوحة يصعب احتواؤها.

