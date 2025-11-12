ضبط 2 طن دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بـالقليوبية، حملة مكبرة للمرور على الأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك تم خلالها ضبط ضبط 2 طن مفروم دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وأسماك سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالعبور.

جاء ذلك خلال لجنة مسائية بمدينة العبور برئاسة الدكتور هانى شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتحت إشراف ورئاسة مباحث التموين بالقليوبية ومدير ادارة الخانكة البيطرية الدكتور مجدى راضى والدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت.

تمكنت اللجنة من ضبط مفروم دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وأسماك سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي وزن ٢ طن وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

