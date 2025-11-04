الصدارة لـ كين ومبابي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة

هدافي دوري أبطال أوروبا، يتقاسم هاري كين نجم بايرن ميونخ، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة لمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة

1- هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

1- كيليان مبابي، ريال مدريد، 5 أهداف.

2- ماركوس راشفورد، برشلونة، 4 أهداف.

2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف.

2- جوردون، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

3- جوناثان بوركاردت، آينتراخت فرانكفورت، 3 أهداف.

3- فيرمين لوبيز، برشلونة، 3 أهداف.

3- جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

3- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 3 أهداف.

3- فيليكس نميشا، بوروسيا دورتموند، 3 أهداف.

3- هارفي بارنز، نيوكاسل يونايتد، 3 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين، جالطة سراي، 3 أهداف.

وتشهد الجولة الرابعة مباريات غاية في القوة على رأسها مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ والمقرر لهما اليوم الثلاثاء.

