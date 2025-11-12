أحمد السقا: التمثيل المهنة الوحيدة اللي مفيهاش راحة

18 حجم الخط

أكد الفنان أحمد السقا أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمتلك تاريخًا طويلًا وباعًا فنيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه "حدث مشرف لكل صناع السينما في مصر والعالم العربي".

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية على هامش حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي:"الدورة الحالية تعني لي الكثير مع وجود فيلميه الشهيرين "الجزيرة" و"إبراهيم الأبيض"، ومصر بتشهد حراك ثقافي وفني مهم جدًا، والمهرجان ده أحد رموزه".

ذكريات مع المهرجان ورفض قديم

وكشف السقا عن واقعة قديمة خلال فترة دراسته الجامعية، قائلًا:"وأنا في البكالوريوس حاولت أدخل مهرجان القاهرة السينمائي ورفضوا دخولي وقتها، وده موقف عمري ما بنساه".

الخوف لا يفارقه رغم الخبرة

وتحدث السقا عن إحساسه الدائم بالرهبة قبل التصوير، قائلًا:"لحد دلوقتي وأنا داخل اللوكيشن ببقى خايف ورجلي بترتعش.. يمكن ده اللي بيخليني أدي أحسن ما عندي".

وتابع: "لو ربنا اعطاني العمر هيبقى فيه اعمل كويسة لحد دلوقتي وانا ببقى داخل اللوكيشن بببقى خايف ورجلي بترتعش"، مؤكدًا: "احنا المهنة الوحيدة اللي مفيهاش راحة طول الوقت فيه ضغط ولو الفن شخص قدامي هقوله راعينا".



ويقام مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.



وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو.

ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.

الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

