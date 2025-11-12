وسط موجة جفاف، 3 دول عربية تدعو لصلاة الاستسقاء

18 حجم الخط

أعلنت السعودية وسوريا وقطر عن إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء البلاد تضرعا إلى الله لطلب الغيث نتيجة تأخر هطول الأمطار لهذا الموسم.

طلب الغيث نتيجة تأخر هطول الأمطار لهذا الموسم

وفي السعودية دعا الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصلاة يوم الخميس 13 نوفمبر، وحثّ المواطنين على التوبة، والاستغفار، والصدقة، والتيسير على الناس.

وفي سوريا، دعت وزارة الأوقاف إلى الصلاة يوم الجمعة 14 نوفمبر مع التأكيد على الإخلاص، التوبة، صيام 3 أيام، ورد المظالم وحددت أماكن الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

إقامة صلاة الاستسقاء

كما دعا أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى إقامة صلاة الاستسقاء، صباح يوم غد الخميس في جميع أنحاء البلاد، "تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد سيؤدي صلاة الاستسقاء صباح غد مع جموع المصلين، في مصلى لوسيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.