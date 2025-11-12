شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا

18 حجم الخط

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

ويُعربُ شيخ الأزهر عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

تركيا: 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت في جورجيا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عنها أن 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي سقطت في جورجيا.



تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز Lockheed C‑130 Hercules اليوم الثلاثاء أثناء عبورها الأجواء الجورجية، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من جمهورية أذربيجان، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا

وتُعدّ الطائرة C-130 منظومة نقل ثقيلة ومُستخدمة على نطاق واسع في العمليات العسكرية واللوجستية، ما يزيد من وقع الحادثة وأهميتها.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الدفاع التركية، فإن الطائرة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا عندما تحطّمت في الأراضي الجورجية.

