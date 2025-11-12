الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا

أ.د. أحمد الطيب،
أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
18 حجم الخط

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

ويُعربُ شيخ الأزهر عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

تركيا: 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت في جورجيا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عنها  أن  20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي سقطت في جورجيا.


تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز Lockheed C‑130 Hercules   اليوم الثلاثاء أثناء عبورها الأجواء الجورجية، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من جمهورية أذربيجان، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا 

وتُعدّ الطائرة C-130 منظومة نقل ثقيلة ومُستخدمة على نطاق واسع في العمليات العسكرية واللوجستية، ما يزيد من وقع الحادثة وأهميتها.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الدفاع التركية، فإن الطائرة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا عندما تحطّمت في الأراضي الجورجية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأزهر الشريف الجمهورية التركية تحطم طائرة عسكرية تركية شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر طائرة شحن عسكرية تركية وزارة الدفاع التركية

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا والقاهرة تعزي أنقرة في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

تركيا: 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت في جورجيا

بينهم نتنياهو، تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

الناس بتتجوز ليه يا فنان؟ رد غير متوقع من حسين فهمي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

المزيد
الجريدة الرسمية