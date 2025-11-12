الأربعاء 12 نوفمبر 2025
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو غالب الصحراوي

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل بطريق أبو غالب الصحراوي بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء

الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهم بإشعال الحرائق في كفر الشيخ

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبإجراء المعاينة والتحريات الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص في موقع الحادث، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

