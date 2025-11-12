مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو غالب الصحراوي

18 حجم الخط

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل بطريق أبو غالب الصحراوي بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبإجراء المعاينة والتحريات الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص في موقع الحادث، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.