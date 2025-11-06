السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

18 حجم الخط

كشفت وزارة الصحة السعودية، حقيقة الفيروس المنتشر في المملكة خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت أنه ليس فيروسًا جديدًا.

سلالات موسمية معروفة من الفيروسات المسببة للعدوى التنفسية

‏وقالت - وفق موقع عاجل السعودي - إن الفيروس هو من سلالات موسمية معروفة من الفيروسات المسببة للعدوى التنفسية (الإنفلونزا).

‏وأوضحت الوزارة أن هذه السلالات تتكرر سنويًا في نفس الفترة من العام.

التوصيات الطبية الخاصة بالفيروس

و‏أوصت وزارة الصحة السعودية بتلقي اللقاحات الوقائية الموسمية مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ موضحًة أن اللقاح يسهم بالوقاية من الإصابة، وتقليل شدة الأعراض وحدتها عند الإصابة، وتقليل الحاجة للتنويم بالمستشفى، والحد من حدوث المضاعفات.

‏وأضافت أن اللقاح يسهم بتقليل الحاجة إلى المستشفيات، ويحد من حدوث المضاعفات.

من جهة أخرى؛ كشف وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، عن تصدر المملكة لدول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في عدد المدن الصحية المعتمدة، التي ارتفعت إلى 16 مدينة معتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا التقدم يجسد التزام المملكة بجعل صحة الإنسان محور التنمية الحضرية، وترسيخ مبدأ الوقاية، بما يواكب مستهدفات برنامجي جودة الحياة وتحول القطاع الصحي المنبثقين من رؤية 2030.

إعادة صياغة مفهوم الصحة ليصبح نمط حياة يوميًا

وأوضح الجلاجل أن هذا التوجه ينسجم مع أولويات منظومة الصحة في تمكين الإنسان ليكون شريكًا فاعلًا في رعاية صحته، والاستثمار في التقنيات والرقمنة الصحية بما يعزز كفاءة المنظومة واستدامتها، ويرتقي بجودة الحياة والصحة العامة للمجتمع.

ويعد برنامج المدن الصحية في المملكة أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية إقليميًا والرابع عالميًا، حيث يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على إعادة صياغة مفهوم الصحة ليصبح نمط حياة يوميًا، فمن خلال تعزيز التخطيط العمراني الصحي، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتمكين السكان من المبادرة، أصبحت المدن بيئات معززة للوقاية والصحة النفسية والجسدية معًا.

