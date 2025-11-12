الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت النووية المتضررة في إيران ما زالت خارج نطاق التفتيش

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير حديث، أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من تفتيش عدد من المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض للقصف الإسرائيلي والأمريكي في يونيو الماضي، بينما لا تزال المنشآت المتضررة خارج نطاق الرقابة المباشرة.

عدم تغيّر تقديرات مخزون اليورانيوم

وأوضح التقرير أن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تشهد تغيّرًا يُذكر، مشيرًا إلى أن عمليات التفتيش لم تُستأنف بشكل كامل، ما يجعل البيانات الحالية "تقديرية" وليست مبنية على قياسات ميدانية دقيقة.

غياب التقارير الإيرانية حول الأضرار

وأشار التقرير إلى أن إيران لم تقدم أي تقارير رسمية بشأن حالة المواد النووية أو المرافق التي تضررت نتيجة الهجمات الأخيرة، وهو ما وصفته الوكالة بأنه “ثغرة خطيرة في مسار الشفافية والتعاون الفني”.

دعوة عاجلة لاستئناف التحقق

وشددت الوكالة على ضرورة أن تتمكن فرقها من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلَن عنها سابقًا في إيران في أقرب وقت ممكن، لضمان عدم حدوث أي تغييرات غير معلنة في مستويات التخصيب أو مواقع التخزين.

المنشآت المتضررة خارج نطاق التفتيش

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من دخول أو تفتيش أي منشأة نووية إيرانية تعرضت للقصف خلال يونيو الماضي، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن سلامة المواد النووية واحتمال تسربها أو نقلها دون إشراف دولي.

في وقت سابق، قالت الوكالة الدولية الذرية، إن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران.

وأضافت الوكالة الدولية الذرية: “رصدنا حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم في إيران.. نريد التأكد من أن اليورانيوم المخصب بإيران لم يحول لاستخدام آخر”. 

الجريدة الرسمية
