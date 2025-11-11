نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب تشابي ألونسو

18 حجم الخط

تأتي قضية تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من أبرز الملفات داخل إدارة نادي ريال مدريد، حيث فشلت المفاوضات في الموسم الماضي بسبب المطالب المالية لوكلاء اللاعب، إلا أن تقارير إعلامية كشفت أنه وضع شرطًا مثيرًا للبقاء في النادي.

موعد انتهاء عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور في صيف عام 2027، ويسعى ريال مدريد إلى تجديده قبل نهاية الموسم الحالي، غير أن الخلافات بين اللاعب ومدربه تشابي ألونسو تُعقّد إمكانية الجلوس مجددًا إلى طاولة المفاوضات.

فينيسيوس يشترط رحيل تشابي ألونسو للبقاء مع ريال مدريد

وصرح بيبي كولينز، أحد أبرز مشجعي ريال مدريد وصانع المحتوى المعروف على منصة "يوتيوب"، خلال نقاش مع متابعيه على منصة "إكس"، قائلًا: "وجه فينيسيوس جونيور إنذارًا لإدارة ريال مدريد: إما هو أو تشابي ألونسو".

وأفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن موقع "ديفينسا سنترال"، بأن اللاعب البرازيلي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وجهًا لوجه، أنه يرفض تجديد عقده إذا استمر تشابي ألونسو مدربًا للفريق.

فينيسيوس يبلغ بيريز بعدم تجديد عقده

وقال اليوتيوبر المدريدي بيبي كولينز، الذي سبق أن كشف معلومات مهمة في قضية نيغريرا: "أخبر فينيسيوس فلورنتينو بيريز أنه إذا واصل تشابي ألونسو قيادة الفريق في الموسم المقبل، فلن يجدد عقده. هذا ما حدث قبل أيام قليلة، وقد سرب فينيسيوس بنفسه هذه المعلومات".

وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا، إذ انقسمت جماهير ريال مدريد بين مؤيد لموقف اللاعب ومعارض له.

ويشعر فينيسيوس بأن ألونسو لا يعامله كما يستحق، ووفقًا للمقالة ذاتها، فقد تحدث اللاعب، مؤخرًا، مع رئيس النادي الملكي مطالبًا بإقالة المدرب، مؤكدًا أنه لن يُجدد عقده إذا تمسّك النادي ببقاء ألونسو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.