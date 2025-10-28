مناظرة جثة أفريقي توفي في سقوط أسانسير بعين شمس: تهتك بالذراعين وكسور بالأضلاع والرأس

كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة شخص أجنبي “أفريقي” لقي مصرعه عقب سقوط أسانسير بعقار بشارع عشم الله بعين شمس، أن الجثة بها إصابات عبارة عن تهتك بالذراعين والقدمين وكسر بالرأس وكسور بالأضلاع.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص داخل بئر أسانسير في عقار مكون من عدة طوابق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.



وبالمعاينة والفحص، تم العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية سقط داخل بئر الأسانسير أثناء محاولته استخدامه.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لحين وصول النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثمان ورفع آثار الحادث.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقل فريق منها وأجرى المعاينة للمكان وشمع الأسانسير لحين إعداد تقرير بآخر مرة تم إجراء صيانة له.

