وفاة سيدة إثر سقوط أسانسير بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أمس حادثًا مأساويًا إثر سقوط أسانسير داخل برج السعدني؛ ما أسفر عن وفاة سيدة في العقد الرابع من العمر.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا، تحت تصرف النيابة العامة؛ تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن السيدة تقيم بمنطقة السكة الوسطى بمدينة المحلة، وتعمل بأحد مشاغل النسيج بالمدينة، حيث خيمت حالة من الحزن بين أسرتها وجيرانها وزملائها في العمل عقب سماع نبأ وفاتها المفاجئة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من أسباب سقوط الأسانسير؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن الحادث.

